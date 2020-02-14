Maç öncesi seferberlik

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda öğlen saatlerinden itibaren büyük bir çalışma yürütüldü. Durmaksızın yağan kar zemini kaplarken, tüm çabalara rağmen 10 cm.’lik beyaz örtü ile saha kaplandı. TFF yetkilileri ile sürekli görüşme halinde olan Kırmızı-Beyazlı idareciler, kar durduktan sonra ise çalışmaları hızlandırdı.

50 kişiyi geçen bir ekip, zemini oynamaya hazır hale getirdi. Devre arasında da çalışmalar sürdü ve alttan ısıtmalı zemin sayesinde Öğlen saatlerinde yoğun kar yağışı maç sorunsuz şekilde tamamlandı.