Son günlerde Beşiktaş’ın transfer gündeminde bir kez daha Marcelo Guedes ismi ön plana çıkmaya başladı. Siyah-Beyazlı formayı giydiği 1.5 sezonda iki Süper Lig şampiyonluğu yaşayan, ardından Fransız ekibi Lyon’a 2017 yılında transfer olan Marcelo için Beşiktaş yönetiminin bir çabası olduğu yüzde 100 doğru... Brezilyalı stoperi yakından tanıyan isimlerden biri olarak özellikle Fransa’ya gittikten sonra aklının hep bir tarafında, bir gün Türkiye’ye geri dönmek olduğunu biliyorum. Bundan önceki 2 senede Marcelo’nun, geri dönmesi hemen hemen imkansızdı. Örneğin geçen sezon Premier Lig ekibi West Ham United, devre arasında onun için yaklaşık 20 milyon Euro bonservis teklif etti. Lyon yönetimi, Jason Denayer’la birlikte stoperin kilit ismi Marcelo’yu satmayacağını söyledi.

‘Sadece Beşiktaş’ demişti...

Bu sezonun başında ise Denayer ve Marcelo’nun yükünü hafifletmek adına Sampdoria’dan 24 yaşındaki Joachim Andersen alındı. Muhtemelen Lyon, gelecek adına bu hamleyle aynı yaştaki Denayer ve Andersen’i uzun yıllar stoper bölgesinde kullanacak. Marcelo ise artık 33 yaşına geldi ve üst düzey seviyede ortalama 2-3 sezon daha oynayabileceğini son röportajımızda bizzat söylemişti. Lyon’la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Marcelo’nun kesin olmamakla birlikte kulüpten senelik 2.5 milyon Euro kazandığı söyleniyor. Brezilyalı stoperin kafasındaki gelecek planında, kendisinin yanı sıra ailesinin huzuru ve mutluluğu çok önemli. Kendisi defalarca, "Türkiye’ye dönersem, sadece Beşiktaş’ta oynarım" demişti ve demeye devam ediyor. Transferi şu anki şartlarda artık çok daha mümkün ama bu noktada kilit soru şu; ‘Marcelo, Beşiktaş’a nasıl döner?’

Futboldan sonra takımları giydir!

Marcelo, Siyah- Beyazlılar’ın futboldan sonra da saha dışında takım elbiseyi giydirerek yararlanabileceği bir isim. Marcelo, ekonomi üzerine eğitim almaya devam eden ve zeki bir kişilik. Kariyerinde şu ana kadar Türkiye ve Fransa dışında ülkesi Brezilya’da, Polonya’da, Hollanda’da ve Almanya’da uzun yıllar forma giydi. Ana dili Portekizce dışında İngilizce, Almanca, İspanyolca, Lehçe (Polonya’nın ana dili) ve Fransızca biliyor. Futbol dünyasında birçok önemli ismi tanıması, profesyonel kariyerine nokta koyduktan sonra Beşiktaş’ta önemli görevlerde büyük katkılar sağlayabilir. Tabii bu söylediklerim, Atiba Hutchinson için de geçerli…

Kapıyı sonuna kadar açacak

Ayrıca şu anki teknik direktörleri Rudi Garcia da, Marcelo’ya oldukça önem veriyor. Ya ni Lyon, Marcelo’nun geleceğiyle ilgili kesin kararı, Devler Ligi’ndeki durumlarının ardından netleştirecektir. Bu transferde adı geçen ‘Domagoj Vida’ iddiaları ise pek mantıklı durmuyor. Çünkü Lyon’un bir stoperde aradığı özellikler, Vida’da yok. Bu arada kulağıma gelen, Marcelo’yu başka takımların da istediği ama tecrübeli oyuncu Lyon’d an ayrılırsa, önce Beşiktaş’a kapıyı sonuna kadar açacak ve eski takımına imza atmak için en az Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi kadar fedakarlık yapacaktır.

Birçok ihtimal ortada duruyor

İşte burada birçok ihtimal ortaya çıkıyor. Marcelo açısından bakarsak; Beşiktaş’ın şu anki ekonomik yapısının farkında ve Lyon’la, Beşiktaş ortak noktada anlaşırsa, iş ona kaldığı anda Türkiye’ye dönme ihtimali çok yüksek.. Ve paradan çok, huzuru düşünüyor. Eşi ve çocuklarına kalsa, çoktan aşık oldukları İstanbul’a gelmişlerdi bile... Beşiktaş açısından bakarsak; Lyon’la anlaşmaları için Marcelo’nun bonservisini alıp, serbest oyuncu haline gelmesi gerek. Marcelo’nun yapacağı fedakarlık, onlar için çok önemli olacak. Lyon açısından bakarsak; Fransız ekibinin önünde PSG ile oynadıkları Fransa Kupası Finali’nin ardından 7 Ağustos’ta da 1-0 yendikleri Juventus’la Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesi bulunuyor.