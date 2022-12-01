Fransa Ligue 1'de kötü günler geçiren Lyon, sağ bek oyuncusunu da kaybetmek üzere... Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu, İtalyan devi Juventus'un transfer listesine girdi.





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19 yaşındaki sağ bek oyuncusunun ayrılması durumunda, Lyon bu bölgede büyük sorun yaşayacak.

Gusto bu sezon Ligue 1'de 14 maçta sahaya çıkarken bir kez asist yapma başarısı gösterdi.





LYON'UN TRANSFER PLANI

Lyon, Gusto'nun Juventus'a transfer olması halinde bu bölgeye Galatasaraylı yıldız ismi transfer etmeyi düşünüyor. Sezon başında kadroda düşünülmeyen, ancak daha sonra takımın vazgeçilmezlerinden biri olan başarılı oyuncu Sacha Boey gösterdiği performansla dikkatleri topladı.

Lyon, sağ bek için olası Gusto transferine karşılık bu bölgeye Sacha Boey ile doldurmayı planlıyor.

İLK TEKLİF YAPILDI

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Lyon'da şef scout olarak görev yapan Bruno Cheyrou, Teknik Direktör Laurent Blancı'n isteği üzerine sarı - kırmızılı kulüple transfer görüşmelerine başladı.

Haberde yer alan iddialara göre, Cheyrou, Lyon'un 8 milyon Euro'luk teklifini Galatasaray 'a iletti, ancak sarı - kırmızılı kulüp bu teklifi reddetti.





SACHA BOEY BU SEZON NE YAPTI?

Süper Lig 'de 12 maçta görev alan başarılı sağ bek oyuncusu bir kez asist yapmayı başardı. Boey ayrıca Türkiye Kupası'nda da bir maçta görev aldı.