Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, takımın Brezilyalı yıldızı Bruno Guimaraes'in transferi için Newcastle United'la anlaştıklarına dair yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

﻿﻿Kulüpten yapılan açıklamada Brezilyalı orta saha Bruno Guimaraes'in transferi için Newcastle ile anlaşıldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu ve ayrıca en ufak bir söylentinin bile gerçekmiş gibi sunulduğu bu transfer döneminde sadece kulübün resmi olarak açıkladığı bilgilerin dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Bu sezon Lyon forması ile 25 maçta görev alan 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, 6 asistlik performans göstermişti.

40 milyon Euro iddiası

Daha önce Avrupa basınında çıkan haberlere göre Newcastle United futbolcu için 40 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu ve Lyon'un bu teklife sıcak baktığı iddia edilmişti.

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