Lyon'da ilk hedef Luiz Gustavo

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Lyon, yaz aylarındaki ilk transfer hedefi olarak Fenerbahçe forması giyen Luiz Gustavo'yu belirledi.

19 Nisan 2020, Pazar 14:15 Son Güncelleme:
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Lyon'da ilk hedef Luiz Gustavo

Fenerbahçe'nin sezon başında Ligue 1 ekibi Marsilya'dan transfer ettiği Luiz Gustavo, Lyon formasıyla Fransa'ya dönebilir. 

Bir süredir konuşulan iddialar, bu kez Fransız basını tarafından da doğrulandı. 

Sezon sonunda Toussart'ı da kaybedecek olan Lyon'un, önümüzdeki sezon için orta sahadaki boşluğu Luiz Gustavo ile doldurmak istediği belirtildi. 

L'Equipe'ten Sebastien Tarrago, "Luiz Gustavo'nun Lyon için faydalı olacağı tartışılmaz. Lucas Toussart'ın Lyon'dan ayrılacağını biliyoruz ki o, Luiz Gustavo ile benzer özelliklere sahip tek oyuncu. Luiz Gustavo, hala çok büyük bir oyuncu" ifadelerini kullandı. 


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