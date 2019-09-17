Lyon-Zenit maç sonucu: 1-1

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun açılış maçında Lyon, Groupama Stadyumu'nda Rus temsilcisi Zenit'i ağırladı.

Mücadeleye hızlı başlayan taraf deplasman ekibi oldu. Zenit aradığı golü 41. dakikada Azmoun ile buldu. Bu gol aynı zamanda 2019-2020 Şampiyonlar Ligi sezonunun ilk golü oldu. Golde asisti yapan isim Dzyuba oldu.

Mücadelenin ilk yarısı bu golle sona erdi. 2. yarıya iyi başlayan taraf bu sefer Fransa temsilcisi Lyon oldu. 51. dakikada Lyon penaltı kazandı. Topun başına geçen yıldız futbolcu Depay, topu ağlara göndermyi başardı ve skoru eşitledi.

Maçın kalan dakikalarında gol sesi çıkmayınca her iki ekip de sahadan birer puan ayrılmak zorunda kaldı.



