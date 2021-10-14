Lyon Terim için geliyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e, Fransa'dan talip var... 1987'den beri Olympique Lyon'un sahibi ve başkanı olan Jean-Michel Aulas, takımın bu sezon orta sıralara mahkum olmasından ve istikrarsız sonuçlar almasından çok rahatsız. Takımın teknik direktörü Peter Bosz'la bir görüşme yapacağı öğrenilen Aulas'ın ayrılık hazırlığında olduğu, bu süreçte yeni hocayı belirlemeyi amaçladığı belirtildi. Fransız bir menacerlik şirketiyle iletişime geçen Aulas, takımın başında çok güçlü bir teknik direktör görmek istediğini ifade ederek, listenin 1 numarasında Fatih Terim'in olduğunu bildirdi.

'Fatih Terim, Futbolun Kralı!'

Aulas, menacerlere Fatih Terim'le görüşüp anlaşmaları konusunda tam yetki verirken, tecrübeli hocanın parayla ikna edilemeyeceği, ancak proje ve transfer yetkisi verilirse bu teklifi düşünebileceği yönünde bir fikir birliğine varıldı. Jean-Michel Aulas'un bu görüşmede Terim için, "Le Roi Du Football" yani "Futbolun Kralı" anlamında bir ifade kullandığı da gelen haberler arasında. Lyon, 9 haftası geride kalan Fransa Ligi'nde 13 puanla 10. sırada yer alıyor ve lider PSG'nin 11 puan gerisinde yer alıyor. Başkan Aulas'ın, yeni hocayı belirledikten sonra Bosz'la yolları ayıracağı, bu nedenle görüşmelerin bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

20 yıldır Avrupa'da çalışmıyor

Haziran ayında Galatasaray'da başkanlık koltuğuna oturan Burak Elmas'la birlikte yeni bir projeye başlayan 68 yaşındaki Fatih Terim'in, Lyon'dan gelmesi muhtemel bir teklife ne yanıt vereceği merak konusu. 2000 yılında Galatasaray'la UEFA Kupası'nı kazandıktan sonra Fiorentina'nın başına geçen, buradaki başarısıyla 2001'de Milan'ın teknik patronu olan Fatih Terim, aradan geçen 20 yıl boyunca yabancı bir takım çalıştırmadı.