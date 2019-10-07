Lyon, Sylvinho ile yollarını ayırdı

Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'da kötü gidişatın faturası teknik direktöre kesildi. Fransız ekibi, teknik direktör Sylvinho'nun görevine son verildiğini duyurdu.

Lyon'un sportif direktörlüğünü ise kulübün unutulmaz futbolcularından biri olan Juninho yapıyor.

Yeni teknik adamla ilgili kulübün en kısa zamanda bir açıklama yapması bekleniyor.

Sylvinho döneminde Lyon 9 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Lyon şu an ligde 14. sırada yer alıyor. Kulüp, Şampiyonlar Ligi grubunda ise 4 puanla 2. sırada bulunuyor.















