Temeli 22 Ekim 2012 yılında atılan Park Olympique Lyon stadyumunun açılış tarihi 9 Ocak 2016 yılı olmuştur. Stadyum konum olarak bir Avrupa ülkesi olan Fransa'nın Decines kentinde yer almaktadır. Stadyumun inşa edilmesinin maliyeti ise 480 Milyon EURO olmuştur. Stadyumun tasarımını ise Populous isimli bir mimar yapmıştır. Stadyumun ev sahibi olan futbol kulübü ise Fransa'nın önemli futbol sporu kulüplerinden biri olan Olympique Lyon takımıdır.

Lyon Stadı'nın adı nedir?

Bir Fransız kulübü olan Olympique Lyon ve Fransa Spor Bakanlığı tarafından ortak bir şekilde finanse edilerek inşa edilmiş olan Park Olympique Lyon stadyumu, 2016 yılında düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası sürecinde kullanılmıştır.

Lyon Stadı'nın adı nedir sorusunun yanıtı; Park Olympique Lyonnais Stadyumudur. Yakın tarihte inşa edilmiş olması bakımından oldukça yeni bir stadyum olma özelliği taşımaktadır. Stadyumun inşa edilme sürecinde bazı durumların yaşanması söz konusu olmuştur.

İhtiyaç duyulan yeni stadyumun yapımıyla birlikte eski futbol stadyumu olan Gerland Stadyumunun yer almakta olduğu arazinin satışı gerçekleştirilmiştir. Bu satıştan elde edilen para ise Park Olympique Lyon stadı projesinin finansmanı için kullanılmıştır.

Lyon Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

Park Olympique Lyonnais futbol stadyumunun kapasitesi merak edilen en önemli konulardan birini oluşturmaktadır. Park Olympique Lyonnais futbol stadyumun sahip olduğu seyirci kapasitesi 59.186 kişidir. Bu bakımdan önemli bir seyirci kapasitesine sahip olan stadyumlar arasında yer almaktadır.

Lyon maçlarını hangi stadyumda oynuyor?

Fransa'nın önde gelen futbol sporu kulüplerinden biri olan Lyon, takımın iç sahada gerçekleştirilen maçlarını Park Olympique Lyonnais stadında oynamaktadır. Takım, iç sahada gerçekleştirdiği maçları seyretmek isteyen taraftarlarını bu stadyumda ağırlıyor.