MENÜ

Lyon, Pelkas'ın peşinde

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Dimitrios Pelkas'a Fransız devi Lyon talip oldu.

04 Haziran 2021, Cuma 09:45 Son Güncelleme:
- A +
Lyon, Pelkas'ın peşinde

Takımın başına Peter Bosz’u getiren Olympique Lyon’un Dimitris Pelkas’la ilgilendiği öne sürüldü. Fransız basınında çıkan haberlerde, hücumda çok yönlü bir oyuncu arayan Lyon’un adaylar arasına Pelkas’ı da eklediği belirtildi.

Yunan yıldız bu sezon Fenerbahçe ’de kanatların yanı sıra forvet arkasında görev yapmış, 34 resmi maçta 8 gol, 8 asistlik katkı sağlamıştı. Sarı Lacivertliler, Pelkas için PAOK’a 2 milyon Euro bonservis ödemişti. Yönetimin 27 yaşındaki futbolcu için kapıyı 10 milyon Euro’dan açacağı öne sürüldü.


İlgili Haberler
Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu'na talipler var


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...