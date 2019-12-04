Lyon-Lille maç sonucu: 0 - 1

Fransa Ligi'nin 16. hafta mücadelesinde Lyon, Groupama Stadyumu'nda milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'i ağırladı.

Mücadelenin ilk yarısı iki takım açısından da oldukça zevksiz bir şekilde daha çok oyunu kontrol etmeye yönelik şekilde geçti ve ekipler soyunma odasına golsüz eşitlikle gittiler. Soyunma odasından daha iyi gelen taraf deplasman ekibi Lille oldu ve aradıkları golü de Ikone 68. dakikada kaydetti. Golün asistini yapan isim ise Osimhen oldu.

Milli futbolcularımız Zeki Çelik mücadelede 90 dakika forma giyerken, Yusuf Yazıcı son 15 dakikalık bölümde forma şansı bulabildi. Lyon savunmasında da tanıdık isimler yer aldı. Bir dönem Galatasaray forması giyen Denayer ve Beşiktaş forması giymiş olan Marcelo da mücadelede 90 dakikada forma giydiler.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Lille tek golle zafere ulaşmayı başardı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Alınan bu sonuçla Lille puanını 25'e çıkartarak sıralamada rakibi Lyon'un üstüne çıkmayı başardı. Lyon ise 22 puanda kaldı.



