Strasbourg deplasmanında geriden gelerek kazanan Lyon, son 5 lig maçında 4. galibiyetini almayı başardı ve ligde son dönemde yakaladığı çıkışı sürdürdü. Bu maçta 1 gol ve 1 asist üreten Cornet takımının yıldızıydı. Ev sahibinde savunmadan Marcal cezası ve Dubois ise sakatlığı nedeniyle yok. Ayrıca orta sahadan Aouar ve Mendes, forvet Depay’ın durumları şüpheli.

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Osimhen’in penaltı golüyle Dijon karşısında evinde kazanan Lille, ligde 3 maç sonra 3 puanı bir arada gördü. Bu maçta Yusuf Yazıcı 71 dakika sahada kalırken, Zeki Çelik süre almadı. İç sahada ligin en fazla puan alan ekibi olan Lille, deplasmanda ise 2 puanla ligin en az puan alan ekibi konumunda.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• İki ekip arasındaki son 5 maçta da karşılıklı goller atıldı.

• Lyon, 2014’ten beri evinde Lille karşısında kazanamıyor.

• Lille, ligdeki son deplasman galibiyetini 31 Mart tarihinde aldı.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ev sahibinin kazanması yönünde.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise 2,5 Gol Alt/Üst. Misli.com üyelerinin yaklaşık %16’sı maçta en azından 3 gol atılacağını düşünüyor.



