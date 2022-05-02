Ara transfer döneminde Belçika ekibi Standard Liege'den Kasımpaşa'ya kiralık olarak transfer olan Jackson Muleka, kısa süre içerisinde Süper Lig 'de gösterdiği başarılı performanslar ile Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye başladı.

Foot Mercato'da yer alan habere göre Lyon yaklaşan yaz transfer dönemi öncesinde Kasımpaşa'da forma giyen Jackson Muleka'yı yakından takip ediyor.

Maçlarını takip ettiler

Lyon'un golcü futbolcuyu takip etmek için Kasımpaşa'nın maçlarına gözlemciler gönderdiği belirtilirken, Fransız ekibinin sezon sonunda Muleka için harekete geçebileceği aktarılanlar arasında yer aldı.

Süper Lig devleri de ilgileniyor

Jackson Muleka'nın Standard Liege ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da yaz transfer döneminde Belçika ekibinden ayrılması bekleniyor. 22 yaşındaki futbolcuyu Lyon'un yanı sıra Süper Lig devlerinin de takip ettiği ileri sürüldü.

Kasımpaşa forması ile 11 maçta 12 gol ve 3 asist kaydetmeyi başaran Muleka, her 66 dakikada bir fileleri havalandırarak başarılı formunu devam ettiriyor.

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