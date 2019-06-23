Lyon ile ASVEL ortaklık konusunda anlaşmaya vardı

Fransız futbol kulübü Olympique Lyon ile erkek basketbol takımı LDLC ASVEL, kadın basketbol takımı Lyon ASVEL Feminin arasında bir ortaklık anlaşması imzalandı.

22 Mart'tan beri süren görüşmeler neticesinde Olympique Lyon Grubu, LDLC ASVEL'in %25 hissesi için 3.4 milyon euro ve Lyon ASVEL Feminin'in %10 hissesi için de 300 bin euro ödedi.

Olympique Lyon, ASVEL'in yönetiminde hisseleri ölçüsünde söz sahibi olacakken ASVEL'in sahibi Tony Parker'ın Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'deki popülerliği de futbol takımına yeni pazarlar yaratacak.

ASVEL'in sahibi Tony Parker ve Olympique Lyon'un sahibi Jean-Michel Aulas, LDLC ASVEL'in mevcut politikasına devam etmesine karar verdi ve OL Group Arena açılanan kadar takım, maçlarını bugüne kadar olduğu şekilde Villeurbanne'daki Astroballe'de oynayacak. Fransa Ligi ve EuroLeague maçları ilk etapta Villeurbanne'da devam edecek. OL Grup Arena açıldığında ise takım üst düzey maçlarda yeni salonunu kullanacak.

ASVEL Başkanı Tony Parker törende yaptığı konuşmada, "5 yıl önce buraya ulaşacağımızı söyleseler inanamazdım. Bunun gerçekleşmesini sağlayan herkese teşekkür ederim. Olympique Lyon ile yaptığımız ortaklıktan gurur duyuyorum. Kulüp için tarihi bir gün olsa da bu sadece bir başlangıç. Birlikte harika şeyler başaracağız" dedi.

Olympique Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas ise, "Gelecek için olağanüstü bir an. Tony'nin uluslararası arenada ve Avrupa'da büyük bir tanınırlığı, uluslarlarası bir vizyonu var. Bizi bir araya getiren ve bizi heyecanlandıran nokta da bu" dedi.