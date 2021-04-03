2015-16 ve 2017-18 sezonlarında kiralık olarak Galatasaray forması giyen Jason Denayer, Olympique Lyon forması altında sergilediği başarılı performansla dikkatleri çekmiş durumda. L'Equipe'in haberine göre Lyon, Denayer'in Haziran 2022'de bitecek sözleşmesini bir an önce uzatmak istiyor.

Avrupa'nın devlerinin transfer listesine girdiği belirtilen Denayer için Lyon, 2025'e kadar ciddi bir maaş artışı içeren yeni sözleşme teklifini sunmayı planlıyor. Konuya ilişkin konuşan Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas da savunmadaki istikrarın önemine dikkat çekerek Denayer'i takımda tutmak adına gerekli çözümü bulmaları gerektiğini belirtti.