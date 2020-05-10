Lyon Başkanı Aulas, Juventus maçının muhtemel tarihini açıkladı

Olympique Lyon Kulübü Başkanı Jean-Michel Aulas, Juventus ile karşılaşacakları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının 7 Ağustos’ta oynanacağını ileri sürdü. Fransa’nın RTL radyosuna açıklama yapan Aulas, "Juventus’a karşı oynayacağımız maçın tarihi belli oldu. Torino’daki karşılaşma 7 Ağustos’ta seyircisiz oynanacak." ifadelerini kullandı. Olympique Lyon, ilk karşılaşmada ağırladığı İtalyan ekibini 1-0 mağlup etmişti.

17 Mart’ta oynanması planlanan rövanş maçı ise Juventus forması giyen Daniele Rugani’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından ertelenmişti. UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarının oynanacağını duyurmasına karşın, kesin tarihleri henüz açıklamadı.

AA