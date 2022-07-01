Fransız ekibi Lyon'dan transfer dersi... Kırmızı-Mavililer, 2017'de en önemli iki yıldızlarından Corentin Tolisso'yu 41.5 milyon Euro'ya Bayern Münih'e, Alexander Lacazette'yi de 53 milyon Euro'ya Arsenal'e göndermişti.

İki futbolcu da yeni takımlarıyla 5 yıllık kontrat yaparken, dün itibarıyla da bu sözleşmeler sona erdi. Hem Tolisso hem de Lacazette beklentilerin altında kalınca yeni kontrat alamadılar, Lyon da iki eski oyuncusunu yeniden renklerine bağladı.

Lacazette 3 yıllık imza atarken, Tolisso da 5 yıllık kontratla kendisini Fransız ekibine bağladı.