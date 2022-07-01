Lyon 94.5 milyon Euro'ya sattığı yıldızlarını bedavaya aldı!
2017'de Corentin Tolisso'yu 41.5'a Bayern Münih'e, Alexandre Lacazette'i de 53 milyon Euro'ya Arsenal'e satan Lyon bugün iki eski yıldızını da yeniden kadrosuna kattı. Fransız temsilcisi, üstelik iki ismin de sözleşmelerinin sona ermesi nedeniyle transferler için bonservis bedeli ödemedi.
Fransız ekibi Lyon'dan transfer dersi... Kırmızı-Mavililer, 2017'de en önemli iki yıldızlarından Corentin Tolisso'yu 41.5 milyon Euro'ya Bayern Münih'e, Alexander Lacazette'yi de 53 milyon Euro'ya Arsenal'e göndermişti.
İki futbolcu da yeni takımlarıyla 5 yıllık kontrat yaparken, dün itibarıyla da bu sözleşmeler sona erdi. Hem Tolisso hem de Lacazette beklentilerin altında kalınca yeni kontrat alamadılar, Lyon da iki eski oyuncusunu yeniden renklerine bağladı.
Lacazette 3 yıllık imza atarken, Tolisso da 5 yıllık kontratla kendisini Fransız ekibine bağladı.