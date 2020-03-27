Luyindama’ya 15 milyon Euro

Sakatlığı yüzünden sezonu kapatan Luyindama'ya İngiliz basınına göre Wolverhampton talip. Bu sezonun başında 5 milyon Euro'ya Standart Liege'den bonservisi alınan 25 yaşındaki oyuncu için İngiliz ekibi 15 milyon Euro teklif edecek.

Kongo Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlığın ardından iyileşme sürecine giren ve yeni sezon için yaz dönemi hazırlıklarını bekleyen Luyindama için ayrıca Everton'ın da ilgisinin olduğu duyuruldu.