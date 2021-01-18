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Luyindama'nın hataları 2 gole neden oldu

Beşiktaş karşısında Marcao ile birlikte savunmanın göbeğinde görev yapan Christian Luyindama, ilk yarıda iyi bir performans gösterdi ve özellikle Aboubakar'ı iyi bir şekilde kontrol etti. Ancak ikinci devrede, zaman zaman geçmiş maçlarda da beklenmedik hatalar yapan Luyindama, bu özelliğiyle karşımıza çıktı.

18 Ocak 2021, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Luyindama'nın hataları 2 gole neden oldu

Dakikalar 79'u gösterdiğinde soldan Rıdvan ortayı yaptı. 27 yaşındaki savunmacı, dağınık bir şekilde topa ayağını uzattı ve ıska geçti. Bu hareketi diğer arkadaşlarını da yanılttı ve önünde topu bulan Souza golü attı. Maçın son anlarında da Kartal'ın hızlı atağında Luyindama, topu kesmek isterken yine yanlış bir hamle yaptı ve ondan topu kapan Larin, pasını vererek N'Koudou'nun maçı bitiren golünü atmasını sağladı.

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