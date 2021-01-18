Dakikalar 79'u gösterdiğinde soldan Rıdvan ortayı yaptı. 27 yaşındaki savunmacı, dağınık bir şekilde topa ayağını uzattı ve ıska geçti. Bu hareketi diğer arkadaşlarını da yanılttı ve önünde topu bulan Souza golü attı. Maçın son anlarında da Kartal'ın hızlı atağında Luyindama, topu kesmek isterken yine yanlış bir hamle yaptı ve ondan topu kapan Larin, pasını vererek N'Koudou'nun maçı bitiren golünü atmasını sağladı.