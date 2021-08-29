Luyindama: Takım üzerinde yorgunluk var

Galatasaray 'ın Demokratik Kongolu defans oyuncusu Christian Luyindama, 2-2 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçını değerlendirdi.

27 yaşındaki stoper karşılaşma sonrası, "2-0'dan 2 gol yedik. Böyle şeyler futbolda olan şeyler, Yorgunluk takım üzerinde var. Bu süreçte çok maç oynadık ancak lig uzun bir maraton. Bireysel bir hata değil. Hata yaptıysak toplu bir hata yaptık. Hataları bir kişiye mâl edemeyiz" dedi.