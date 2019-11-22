Galatasaray'a Demokratik Kongolu stoper Luyindama'dan kötü haber geldi. Çapraz bağları kopan Luyindama sezonu kapattı.

Galatasaray'ın başı sakatlıklardan kurtulmuyor. Falcao, Andone, Emre Akbaba'nın sakatlıklarının yanı sıra Babel ve Muslera'nın da milli takımda sakatlanması moralleri bozmuştu. 25 yaşındaki Luyindama'dan gelen haber sonrasında ise Galatasaray teknik heyeti adeta yıkıldı.

Luyindama, Galatasaray ile bu sezon 15 resmi müsabakaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Belçika'nın Standard Liege takımın kiralanan Luyindama'nın yaz transfer döneminde bonservisi alınmıştı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı İstanbul’a dönen Christian Luyindama’nın sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrolleri sonrası, sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun ameliyatı planlanmıştır.



