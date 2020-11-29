Luyindama son anda kulübeye

Galatasaray'ın Demokratik Kongolu stoperi geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu yıl da milli takımdan sakat döndü. Geçen sezon ikinci yarıyı kaçıran Luyindama'nın durumu bu kez o kadar ciddi değil. Kayseri maçında görev alamayan genç savunmacının Rize deplasmanında hlazır olması ve forma giymesi bekleniyordu. Ancak gelişmeler Luyindama'nın oynamasına engel oldu.

Riske edilmedi

İki hafta sonra takıma dönen oyuncusunun yeterli düzeyde idman yapamadığını düşünen Fatih Terim riske girmedi ve geçen maçta olduğu gibi Luyindama'yı yedekler arasında bekletti. Kongolo'nun yokluğunda Marcao ile Donk ikilisi bu karşılaşmada da savunma tandeminde birlikte oynadılar.







