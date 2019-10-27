Luyindama: Şampiyonluktan asla vazgeçmiş değiliz

Galatasaray'ın Kongolu stoperi Christian Luyindama, Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Şampiyonluktan vazgeçmediklerini belirten Luyindama, "Buradan 3 puan alamadan gidiyoruz, futbolda bunlar var. 1-0 kaybetsek de burada sadece bir maç kaybettik, şampiyonluktan asla vazgeçmiş değiliz." diye konuştu.

'Yolumuza devam edeceğiz' diyen başarılı oyuncu, "Futbolda herhangi bir dakikada yenebiliyor gol. İstatistikler olarak benzer dakikalarda yeniyor ama bir kendi işimize bakıp yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.