Luyindama antrenmanlara başladı

Galatasaray'ın başarılı stoperi Christian Luyindama, 18 Kasım 2019'da Milli Takım maçında sakatlanmıştı. Luyindama uzun süren sakatlık döneminin ardından yeniden çalışmalara başladı. Demokratik Kongolu oyuncu, yaptığı bireysel çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı.

Luyindama, Instagram hikaye bölümünden Florya'da bireysel olarak yaptığı istasyon ve ip atlama çalışmalarından görüntüler paylaştı.



