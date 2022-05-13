Luton Town - Huddersfield Town maçı iddaa oranları

Sezonun ilk 10 maçında sadece 3 galibiyeti olan ve yalnızca 1.5 milyon sterlinlik kadro maliyetiyle imkansızı (Premier Lig için play-off oynama) başaran Luton Town'da Luke Berry, Pelly-Ruddock Mpanzu ve Elijah Adebayo sakat. Adebayo attığı 16 golle takımın en önemli gol silahıydı, son 2 lig maçında oynayamadı. Berry ve Mpanzu daha uzun süredir takımla birlikte değil... TD Nathan Jones'un son lig maçında, Reading karşısına çıkardığı kadroya paralel bir 11'le sahada olması bekleniyor. James Shea sakatlanınca Hull City'den kiralanan Matt Ingram, play-off oynanacağı için kiralık sözleşmesini uzattı ve kaledeki yerini almaya devam edecek. Savunmayı 3'lü olarak izleyeceğiz; "Reece Burke, Sonny Bradley & Kal Naismith" şeklinde oluşacak. Henri Lansbury ve Allan Campbell orta alanın değişilmezleri... Göztepe 'den tanıdığımız Cameron Jerome gole en yakın isim olacak.

LUTON - HUDDERSFIELD MAÇI İDDAA ORANLARI!

Son 4 lig maçını kazanan, Aralık ayının başından bu yana (26 maç) sadece 2 yenilgi alan Huddersfield Town'da ise Sorba Thomas dışında göze çarpan bir eksik bulunmuyor. Sağ açıkta oynayıp yaptığı asistlerle ön planda olan Thomas son 3 lig maçını kaçırmıştı; durumu maç saati netlik kazanacak. İlk 11'de olmaz, yedek başlayabilir... Middlesbrough deplasmanında 1 gol 1 asistle yıldızlaşan ve Barnsley karşısında da tabela yapan İskoç golcü Jordan Rhodes, son lig maçında Bristol City'ye karşı süre almamıştı. TD Carlos Corberan'ın Danny Ward ile Rhodes'u hücumda bir arada oynatması şaşırtmaz. Altyapıdan yetişen Duane Holmes ve Lewis O'Brien, Chelsea'den kiralanan Levi Colwill, Aston Villa çıkışlı olup Premier Lig tecrübesi yüksek olan kaptan Jonathan Hogg takımda öne çıkan diğer isimler...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Luton Town iç sahada oynadığı son 5 maçı kaybetmedi. (3 galibiyet - 2 beraberlik)

- Huddersfield Town'ın son 6 maçının 5'i "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu İngiltere Championship play-off karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Luton Town kazanır" oldu! %15'lik kesim Kenilworth Road'da saha ve seyirci avantajıyla Luton Town'dan galibiyet bekliyor... %10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.