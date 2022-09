Süper Lig ’in ilk haftasını bay geçen ve oynadığı 3 maçta puanla tanışamayan Hatayspor’da Onursal Başkan Lütfü Savaş iyi bir takım kurduklarını ve yeni bir sisteme şuanda alışmaya çalıştıklarını sistemi futbolcuların 5 hafta içerisinde benimsediği anda her takıma kök söktürecek maç yapacaklarını ifade etti.

Savaş, transfer çalışması yaptıklarını ancak her şeyin transferle çözülemeyeceğini belirterek, “Hatayspor’da transfer çalışması bitmez. Ama her şey transferle çözülmez. Hem teknik ekibe hem de futbolcularımıza güvenmek zorundayız. Seyircilerimiz de şunu bilsinler. Biz geçen sene 1 puanla başlamıştık. İlk 2 maçta 1 puan almıştık. Bir mağlubiyet ve Kasımpaşa beraberliğimiz vardı. Bu sene de 2 mağlubiyet oldu ama oynanan oyuna baktığınız zaman hem Trabzonspor maçında hem de Gaziantep maçında top bizdeydi. Gaziantep maçında 17 şut çekmişiz 1 gol atmışız. Gaziantepspor 3 pozisyon bulmuş 2’sini gol atmış. Futbolun özelliği bu zaten. Sürprizler olabiliyor. Futbolda bunlar olabilir. Fakat Hatayspor taraftarı hem Hatayspor’a güvensinler, hem yönetime güvensinler hem de teknik ekip ve futbolculara güvensinler. Biz iyi bir takım kurduk. Bu takım yeni bir sisteme şuanda alışıyor. O sistemi futbolcular 5 hafta içerisinde hem benimseyip hem de meleke haline getirdiği zaman Hatayspor her takıma kök söktürecek maç yapacaktır. Birkaç mevkie futbolcu bulursak alacağız. Özellikle santrafor mevkiine. Bir de orta sahaya sol ayaklı bir futbolcu bulursak alacağız. Ama içimize sinene futbolcu olursa. Şu an takım hem çalışmalara devam ediyor hem de yöneticiler ve teknik ekip bu iki fonksiyona uyacak futbolcu peşinde. Ekonomik şartlar uyarsa. Bu futbolcu buraya gelip burada oynamak istemesi olursa biz alacağız. Bu futbolcuları takım yetersiz diye değil, takımı zenginleştirsin diye alacağız. Alternatifi arttırmak ve ilerleyen günlerde sakatlık ve cezalı olursa bir sıkıntıya düşmemek için alacağız" diye konuştu.

‘Biz 5 bin kişiye değil 20 bin kişiye oynamak istiyoruz’

Hatayspor taraftarlarına da seslenen ve stadı doldurmalarını isteyen Savaş, “Hatayspor taraftarı müsterih olsun ve maçlara gelsinler. Biz o maçlarda 15-20 bin kişiye oynamak istiyoruz. Trabzonspor’a gittik. Trabzonspor’da 40 bin kişilik statta 35 bin kişi vardı. Yaşlısı, genci, kadını, erkeği, çocuğu yani herkes maçtaydı. Takımın 3-5 bin kişiye oynamasını istemiyoruz. Herkesin çocuklarıyla, eşiyle maça gelmesini istiyoruz. Biz işin parasında değiliz. Gelsinler tüm taraftarlarımız takımlarına sahip çıksınlar. Onlar takıma sahip çıksın, biz de daha fazla çıkacağız” dedi.

