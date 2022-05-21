"ÖMER ERDOĞAN İSTEDİĞİ SÜRECE HATAYSPOR’DA KALIR"

Hatayspor’un onursal başkanı Lütfü Savaş; “Bu sezonu ortalarda bitiriyoruz. Hedefimiz ilk 10’du. Geçen seneye göre biraz başarısız olduğumuz görülüyor. Sorumlu benden itibaren hepimize aittir. Bize tecrübe gerekiyor, daha iyi hazırlanıp daha başarılı olacağız. Bu sene yeniden yapılanma yapacağız. Amacımız hem ligde kalıcı olmak, hem kendi kendine yeten bir takım olmak, hem de ileriki yıllar için başarılı olacak adımları atmak. Altyapı ve tesisleşmede Ajax sistemini Hatay’da uygulamak istiyoruz. Altyapı oyuncuları ile A takım oyuncuları aynı yerde vakit geçirecekler. Çok para edecek oyuncumuz olursa yollarımızı ayırabiliriz. Hem yurt içinden hem yurt dışından gelecek vaad eden oyuncuları transfer edeceğiz. Önümüzdeki sezon ilk hedefimiz ayakta kalmak olacak. Ömer Erdoğan ne kadar istiyorsa Hatayspor’da kalır. Eğer Avrupa’ya gideceğim derse önünü kapatmayız. Adama Traore’nin sözleşmesi bitiyor. Opsiyonu bitti. Eğer kalmak isterse anlaşırız ama şu an serbest kalacak gibi duruyor. 3 yıl sonra Avrupa’da yarışan bir Hatayspor göreceksiniz.” diye konuştu.