Lütfü Savaş: Maçlar maskeli izlenebilir

Hatayspor Başkanı Lütfü Savaş, maçın ardından şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray, büyük camia ama Hatay çok önemli bir deplasman. Beşiktaş ile burada 2-2 kaldık ama neredeyse yeniyorduk. Fenerbahçe 2-1 yendi bizi ama neredeyse yeniyorduk, o gün çok şanssızdık.

Hatayspor Başkanı Lütfü Savaş: En azından yüzde 15-20 veya 30'luk kesimle maçlar oynanabilir, çünkü uçaklara, otobüslere, trene metroya biniyoruz. İnip binerken de yan yana oturuyorsunuz. Bence maçlar maskeli bir şekilde rahat rahat seyredilebilir."