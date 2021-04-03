Lütfü Savaş: Maçlar maskeli izlenebilir
Hatayspor Başkanı Lütfü Savaş, Galatasaray galibiyetinin ardından konuştu. Başkan Lütfü Savaş, Hatay'ın zor bir deplasman olduğu Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında da galibiyet kaçırdıklarını söylerken pandemi dönemiyle alakalı, "Uçaklara, otobüslere, trene, metroya biniyoruz. İnip binerken de yan yana oturuyorsunuz. Bence maçlar maskeli bir şekilde rahat rahat seyredilebilir" ifadelerini kullandı
Hatayspor Başkanı Lütfü Savaş, maçın ardından şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray, büyük camia ama Hatay çok önemli bir deplasman. Beşiktaş ile burada 2-2 kaldık ama neredeyse yeniyorduk. Fenerbahçe 2-1 yendi bizi ama neredeyse yeniyorduk, o gün çok şanssızdık.
Hatayspor Başkanı Lütfü Savaş: En azından yüzde 15-20 veya 30'luk kesimle maçlar oynanabilir, çünkü uçaklara, otobüslere, trene metroya biniyoruz. İnip binerken de yan yana oturuyorsunuz. Bence maçlar maskeli bir şekilde rahat rahat seyredilebilir."