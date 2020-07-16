Lupus hastalığı ile ilgili günümüzde araştırmalar devam etmektedir. Lupus bilinen romatizmal hastalıklardan biridir. Tedavisi çok yönlü olarak sürebilmektedir. Lupus hastalığı kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülür.

Lupus ﻿﻿hastalığı nedir?

Lupus sistematik lupus eritematozus olarak bilinen bir hastalıktır. Bir çeşit romatizmal rahatsızlıklar arasında konumlandırılır. Lupus hastalığı halk arasında kelebek hastalığı olarak adlandırılır. Lupus hastalığı vücudun bağışıklık sistemi olan maddelerden kollajen maddesine savaş açmaktadır. Dolayısıyla kişinin lupus hastalığı sonucu bağışıklık sistemi düşebilir. Hastalık otoimmun olarak da tanımlanmaktadır.

Lupus hastalığının belirtileri nelerdir?

- Bitkinlik

- Halsizlik

- Karın ağrısı

- Ciltte bir takım kızarıklıklar ve değişiklikler meydana gelmesi

- Kas tutulumu

- Sindirim problemleri yaşanması

- Kabızlık

- Akciğer dokularının hasar görmesi

- Göğüs ağrısı

- Karaciğer de büyüme

- Dalak da büyüme

- Migren

- Epilepsi

- İnme problemleri

- Kalp zarında enfeksiyon veya iltihaplanma

- Depresyon

- Bunalım

Lupus hastalığının tedavisi nasıl yapılır?

Lupus yani kelebek hastalığının kesin olarak bir tedavisi yoktur. Hastalığın tedavisi belirtilerine yönelik olarak yapılır. Genellikle doktor tarafından ilk lupus teşhisi konulduktan sonra tedavi seçeneği hastalığın ilerlememesini sağlamaya yöneliktir. Bu yüzden lupus hastalığında erken teşhis oldukça önemlidir. Hastaların belirtileri iyi analiz etmesi ve eğer belirtilere sahipse mutlaka en yakın zamanda bir hekime başvurmalıdır. Lupus hastalığı ilerlemişse bu durumda hastalığı geriye döndürmek ve kesin tedavi etme şansı oldukça düşüktür.

Lupus hastalığı tedavisi her hastada aynı şekilde seyretmez. Tedavi kişiye özel olarak yapılır ve çok yönlüdür. Lupustan müzdarip olan kişilerin belirtilerini en aza indirmek için doktor tarafından bir takım iltihap giderici ilaçlar verilebilir. Hastalığa bağlı olarak vücudun pek çok organında iltihaplanma ortaya çıkabilir. Bundan dolayı bu ilaçların hastanın kesin olarak kullanması ve aksatmaması gerekir.

Bağışıklık sistemi bu hastalık ile birlikte çökebilir. Bundan dolayı bağışıklık sistemini güçlendirici bir takım streoid içeren ilaçlara hastalara verilmektedir. Ayrıca kelebek hastalarında kan pıhtısı oldukça sık gözlemlenmektedir. Kan pıhtısını dengelemek ve tedavi etmek için hastalara bir takım kan sulandırıcı ilaçlar veya aspirinler verilmektedir.

Lupus hastalığı nasıl anlaşılır ve neden olur?

Lupus hastalığının kesin olarak nedenleri saptanamamıştır. Yapılan araştırmalara göre lupus yani kelebek hastalığını tetikleyen bir takım çevresel ve genetik faktörlere rastlanmıştır. Lupus hastalarının çoğunda ailesel bir geçiş öyküsü söz konusudur. Ayrıca bir takım hormonlar da lupus hastalığına neden olabilmektedir. Lupus hastalığını tetikleyen stres de olabileceği gözlemlenmiştir. Stresli bir yaşam sürmek ve uzun süre bu şekilde yaşamak lupusa neden olabilir. Ayrıca ultraviyola ışıklar da lupus hastalığına neden olur. Bu yüzden ultraviyole ışınlardan olabildiğince uzak durmak gerekir.

Lupus hastalığına neden olan bir diğer faktör ise enfeksiyonların hastalığı tetiklemesidir. Bazı enfeksiyon hastalıkları lupusa neden olabilir ve hastalığın doğal sonucu olarak ortaya çıkabilmektedir. Kadınlık hormonu bilinen östrojen hormonunun lupus hastalığını daha da fazla arttırdığı bilinmektedir. Bunun aksine olarak testosteron hormonu da hastalığı azaltır ve yavaşlatır.

Lupus hastalığı tedavi edilmezse ne olur?

Lupus hastalığı vücudun dengesini bozan ve kişinin günlük hayatını oldukça etkileyen bir hastalıktır. Lupus yani kelebek hastalığı mutlaka tedavi edilmesi gereken hastalıklardan biridir. Lupus hastalığı tedavi edilmezse cildi ve vücutta yer alan diğer hayati organları önemli ölçüde etkileyebilir. Özellikle hastalık tedavisini gecikmesi durumunda ciltte kelebek benzeri kızarıklıklar ortaya çıkar. Buda cildin kurumasına ve dökülmesine sebep olur.

Cilt ayrıca lupus hastalığı ile birlikte kabarır. Hastalık tedavi edilmediği takdirde kişilerde bir takım psikolojik etmenler de ortaya çıkabilmektedir. Depresyon ve bunalım bu hastalarda sıklıkla görülen belirtiler arasında yer alır. Lupus hastalığı aynı zamanda bazı felçlere de neden olabilir.