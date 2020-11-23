Lung ve İsmail Galatasaray maçında dünyaları kurtardı

Süper Lig'in 9.hafta maçında Kayserispor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşıyor. Galatasaray'ın ilk yarıda ciddi bir baskısı vardı ancak Kayserispor kalecisi Silviu Lung maça damga vurdu. Konuk ekibin Rumen kalecisi ilk yarıda 7 kurtarış yaptı

Feghouli'nin 3 şutunu, Diagne'nin 2 şutunu, Emre Kılınç ve Emre Akbaba'nın birer şutunu çıkaran Lung bu sezon görev yaptığı diğer 7 maçta sadece iki mücadeleyi gol yemeden tamamlamıştı

İlk yarı golsüz berabere tamamlandı. Silviu Lung ilk yarının sonunda sakatlandı ve yerini İsmail Çipe'ye bıraktı

Galatasaray maçı 27 şut ve 12 isabet ile tamamlarken sadece bir penaltı golü atabildi ve sahadan beraberlikle ayrıldı. Galatasaray sezonun en yüksek şut istatistiklerine ulaşırken %72 topla oynama ve 51 kez ceza sahasında topla buluşma gibi rekorları kırdı ancak bir golde kaldı