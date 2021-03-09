League of Legends bugüne dek hem oyuncuların hem de oyun yapımcılarının saygısını kazanmış, oyun tarihinin efsaneleri arasına girmiş bir oyundur. Gerek oyun evreni, gerekse de karakterleri ile herkesin gönlünde taht kurmuştur. Oyunun en önemli karakterlerinden biri de Lulu'dur.

League of Legends Şampiyonlarından Lulu Kimdir?

Lulu League of Legends evreninin en başına buyruk karakteri. Akranları ikili ilişkiler geliştirirken, o her zaman yalnız başına dolaşmış ve hayaller kurmuştur. Lulu Bandle şehrinde doğmuş ve hiçbir zaman Bandle şehrindeki koşuşturmaların ya da gündelik hayatına arasına karışmamıştır. Lulu gerek Bandle şehrinde, gerekse de başka diyarlarda mükemmel bir hayalperesttir. Bir vakit Lulu'nun hayal gücü Pix'in ilgisini çekti. Pix de Lulu'yu kendi hayal dünyasına çekmeye karar verdi ve onun yanında olmasını sağladı.

Pix ile geçirdiği süre zarfında zaman kavramını tamamen yitirdi. Tekrar topraklarına döndüğünde aradan yüzyıllar geçmiş olduğunu gördü. Topraklarında kendisini yeniden kabul ettirmeye çalıştı, çocuklarla ilişkiler kurmaya çalıştı fakat tüm çabaları sonuçsuz kaldı. Nihayetinde Yordle halkı Lulu'dan topraklarını terk etmesini istedi. Topraklarından kovulan Lulu'da, yeni evi olarak Efsaneler Ligi'ni seçti.

Lulu Rün Rehberi ve S11 Yeni Rünler

Lulu rün rehberi;

Büyücülük + İlham: Aery'i Çağır (93), Sürat Coşkusu (7), Mana Akışı Yüzüğü (97), Bulut Pelerin (3), Yücelik (94), Sürat (3), Mutlak Odak (3), Kızart (96), Yaklaşan Fırtına (4). Sihirli Pabuçlar (11), Minyon Uçuran (2), Peksimet Teslimatı (96), Kozmik Sezgi (6), Zaman Büken Karışım (84).

İlham + Büyücülük: Dizginsiz Büyü Kitabı (100), Sihirli Pabuçlar (50), Mükemmel Zamanlama (50), Minyon Uçuran (17), Peksimet Teslimatı (83), Kozmik Sezgi (17), Zaman Büken Karışım (83). Bulut Pelerini (100), Yücelik (83), Kızart (17).

Büyücülük + İsabet: Aery'i Çağır (50), Surat Coşkusu (50), Soğuran Küre (25), Mana Akışı Yüzüğü (75), Yücelik (75), Mutlak Odak (25), Kızart (75), Yaklaşan Fırtına (75). Pratik Zeka (100), Efsane: Çeviklik (25), Efsane: Sıvışma (75).

Lulu'nun sezon 11'de yenilenen rünleri;

Büyücülük: Aery'i Çağır, Mana Akışı Yüzüğü, Yücelik, Yaklaşan Fırtına.

İlham: Peksimet Teslimatı, Zaman Büken Karışım, + %9 Saldırı Hızı, +10 Değişken Kuvvet, +5 Zırh.

Lulu İtemları (Build)

Başlangıç Eşyaları: Çelik Omuzluk, Can İksiri, Totem Uğuru (Ziynet)

Alternatif Başlangıç: Büyü Hırsızının Marifeti, Can İksiri, Totem Uğuru (Ziynet)

İlk Üsse Dönüş: Sürat Çizmesi, Kontrol Totemi, Akkaya Omuzluğu

Oyun Ortası Eşyaları: Kızgın Buhurdanlık, Akkaya Omuzluğu, Gezgin Çizmesi

Alternatif Destek Eşyaları: Gerçek Buz Parçası, Akkaya Omuzluğu

Alınabilecek Çizmeler: Merkür'ün Adımları, Çelik Kaplamalı Çizme, Ionia Çizmeleri

Lulu'nun Full Build dizilimi;

Kızgın Buhurdanlık: +60 yetenek gücü, bekleme süresinde azalma, + %50 taban mana yenilenmesi, özel pasif + iyileştirme ve kalkan gücü, özel pasif + %8 hareket hızı.

Gezgin Çizmesi: Özel pasif gelişmiş hareket +25 hareket hızı.

Akkaya Omuzluğu: Can 300, saldırı gücü 24, her 10 saniyede bir 3 altın, özel aktif totem koyma.

Demir Solari'nin Broşu: +30 Zırh, +60 Büyü Direnci.

Kefaret: +200 can, + %50 taban can yenilenmesi, bekleme süresinde azalma, + 0 taban mana yenilenmesi.

Zeke'nin Ahengi: +250 mana, +60 zırh, +30 büyü direnci, bekleme süresinde azalma.

Lulu'nun Counter Şampiyonları (Pickler)

Karşısında zayıf olduğu şampiyonlar;

Brand - Büyücü ve Destek

Orianna - Büyücü

Syndra - Büyücü

Soraka - Büyücü ve Destek

Sona - Büyücü ve Destek

Karşısında güçlü olduğu şampiyonlar;

Illaoi - Savaşçı ve Tank

Katarina - Suikastçi ve Büyücü

Leona - Destek ve Tank

Nami - Büyücü ve Destek

Thresh - Destek ve Tank