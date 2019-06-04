Bu sezon Bundesliga'da sergilediği futbolla Avrupa devlerini peşine takan Luka Jovic'in yeni adresi belli oldu.

Eintracht Frankfurt'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Luka Jovic'in Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtilirken futbolcunun bonservisi konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Kulüp, oyuncuya teşekkür ederken yeni kariyerinde başarılar diledi.

Öte yandan Alman basınında yer alan haberlerde, İspanyol devinin bu transfer için 70 milyon Euro ödeyeceği konuşuluyor.

Benfica'dan satın alma opsiyonuyla birlikte Eintracht Frankfurt'a kiralanan Jovic'in 6 milyon Euro karşılığında bonservisini alan Alman ekibi, Sırp futbolcudan 64 milyon Euro kar etmiş oldu.

21 yaşındaki genç golcü, bu sezon kulübü adına 48 resmi maçta görev yaparken 27 gol atıp 6 asist yaptı.



