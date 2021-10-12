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Luke Sikma: Avrupa'nın en iyi takımlarından biriyle mücadele etmeye hazır olmalıyız

Turkish Airlines EuroLeague'in üçüncü hafta mücadelesinde sahasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak ALBA Berlin'in yıldızı Luke Sikma, Avrupa'nın en iyi takımlarından birine karşı mücadele etmeleri gerektiğini belirtti.

12 Ekim 2021, Salı 11:11 Son Güncelleme:
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Luke Sikma: Avrupa'nın en iyi takımlarından biriyle mücadele etmeye hazır olmalıyız

Turkish Airlines EuroLeague'in üçüncü hafta mücadelesinde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Alman ekibi ALBA Berlin ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç öncesi ALBA Berlin'in en önemli ismi Luke Sikma, açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'nin son derece güçlü bir ekip olduğunu belirten Sikma, "Fenerbahçe, uzun süredir EuroLeague'de forma giyen tecrübeli oyunculardan kurulu zor bir takım. Avrupa'nın en iyi takımlarından birine karşı mücadele etmeye hazır olmalıyız. Onları yenmek kesinlikle zor olacak" ifadelerini kullandı. 

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