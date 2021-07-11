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Luke Shaw'dan EURO 2020'de tarihi gol!

İngiltere'nin sol beki Luke Shaw, İtalya karşısında 1 dakika 57 saniyede attığı golle Avrupa Şampiyonası finallerinin en erken golünü atmış oldu ve tarihe geçti.

11 Temmuz 2021, Pazar 22:53 Son Güncelleme:
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Luke Shaw'dan EURO 2020'de tarihi gol!

EURO 2020 finalinde tarihe geçen bir gol geldi.

Finalde İngiltere'nin sol beki Luke Shaw, sağ bek Trippier'in ortasında arka direkte güzel bir vuruşla fileleri havalandırdı ve takımını öne geçirdi.

İngiltere Milli Takımı kariyerindeki ilk golünü atan Shaw, aynı zamanda tarihi bir başarıya imza attı.

İngiliz oyuncu, 1 dakika 57 saniyede ağları sarstı ve Avrupa Şampiyonası finallerinin en erken golünü atmış oldu. EURO 2020'de parlayan bir performans sergileyen Shaw, 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı yaptı.


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