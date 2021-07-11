EURO 2020 finalinde tarihe geçen bir gol geldi.

Finalde İngiltere'nin sol beki Luke Shaw, sağ bek Trippier'in ortasında arka direkte güzel bir vuruşla fileleri havalandırdı ve takımını öne geçirdi.

İngiltere Milli Takımı kariyerindeki ilk golünü atan Shaw, aynı zamanda tarihi bir başarıya imza attı.

İngiliz oyuncu, 1 dakika 57 saniyede ağları sarstı ve Avrupa Şampiyonası finallerinin en erken golünü atmış oldu. EURO 2020'de parlayan bir performans sergileyen Shaw, 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı yaptı.















