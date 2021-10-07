Uzun bir aranın ardından Old Trafford'a geri dönen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, takım arkadaşları üzerinde olumlu yönde etkiler yaratmışa benziyor. Manchester United forması giyen Luke Shaw, yeni takım arkadaşı hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

BBC'ye konuşan Shaw, Ronaldo'nun takım üzerindeki etkisini överek onunla aynı soyunma odasında olmanın inanılmaz olduğunu ifade etti:

"Onun kendini nasıl idare ettiğini, ne kadar profesyonel olduğunu görüyorsun. Bunca yıldır neden zirvede olduğu benim için oldukça açık. Mental açıdan eşi benzeri yok. Soyunma odasındaki ortamı kesinlikle geliştirdiğini düşünüyorum."

Cristiano Ronaldo bu sezon Manchester United'a geri döndüğünde Premier Lig seviyesini 36 yaşında kaldırıp kaldıramayacağı belirsizdi. Ancak Portekizli yıldız çıktığı 7 maçta 5 gol bularak sezona oldukça başarılı bir başlangıç yaptı.







