Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Yeni Malatyaspor, Danijel Aleksic’in Suudi Arabistan ekibi Al Ahli takımına satışından kazandığı ücreti kadrosunu güçlendirmek için harcayacak.

Sarı- Kırmızılılar, bu doğrultuda Güney Afrika takımı Kaizer Chiefs’te forma giyen Zimbabveli savunma oyuncusu Teenage Hadebe ve Avusturalyalı ön libero Luke Brattan ile anlaşmaya vardı.

Yeni Malatyaspor, transferde şu ana kadar Fofana, Jahovic, Özer Özdemir ve Murat Akşit’i kadrosuna dahil etti.