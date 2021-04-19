Lukas Podolski'den Avrupa Süper Lig projesine tepki... Antalyaspor forması giyen Podolski, twitter hesabından yeni yeni projeyle alakalı tepkisini ortaya koydu.

Podolski "Futbol mutluluktur, özgürlüktür, tutkudur, taraftarlardır ve herkes içindir. Bu Avrupa Süper Lig projesi iğrenç, adil değil ve temsil ettiğim kulüpleri orada görmek beni hayal kırıklığına uğrattı. Buna karşı savaşın!" ifadelerini kullandı.









Kariyerinde Köln, Bayern Munih, Arsenal, Inter ve Galatasaray gibi takımlarda forma giyen 35 yaşındaki yıldız futbolcu Ayrıca 130 kez Alman Milli Takım formasını terletti.







