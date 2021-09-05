Sezon başında rekor bir bedelle Chelsea'ye transfer olan Romelu Lukaku, Çekya karşısında Belçika A Milli Takımı ile 100. kez sahaya çıktı. Yıldız oyuncu bu maçta da fileleri havalandırmayı başardı. Son 50 maçta 50 gol atan Romelu Lukaku toplamda ise A Milli Takım ile 67 gole ulaştı.

Lukaku'dan 0,67 gol ortalaması

Maç başına 0,67 gibi (her üç maçta iki gol ortalama) sıra dışı bir gol oranı yakalayan Lukaku gözünü Ronaldo'nun rekoruna dikti. Cristiano Ronaldo 111 golle Milli Takım seviyesinde (erkek sporcular arasında) en çok gol atan oyuncu olurken Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. 28 yaşındaki Lukaku benzer gol oranı ile devam ederse Ronaldo'nun tahtını zorlayabilir. Ronaldo 180 maçta 111 golle 0,62 gol ortalamasına ulaştı.