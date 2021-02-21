İtalya Serie A'nın 23. haftasındaki dev derbide Inter, deplasman ekibi konumunda olduğu maçta ezeli rakibi Milan'ı 3-0 mağlup etti. Romelu Lukaku, takımının üçüncü golünü atarken ilk golde de asisti yapan isimdi.

Romelu Lukaku, takımının üçüncü golünü atarak bugüne kadar çıktığı tüm Milan derbilerinde gol atmayı başardı. Üst üste 5 Milano derbisinde gol atan ilk oyuncu oldu. Bu anlamlara gelen golün sevinci sırasında ise Lukaku'nun sözleri dikkat çekti.

Gol sevinci sırasında tam olarak ne dediğine ilişkin tartışmalar olsa da Lukaku'nun Ibrahimovic'e yönelik, "Tanrı! Sana söyledim" dediği ifade edildi. Nitekim Zlatan Ibrahimovic, daha önce kendisini 'tanrı' olarak tanımlamıştı.

Söylediklerine ilişkin bir başka tahminde ise, "Ben en iyisiyim, ben, ben..." deyip ayrıca Ibrahimovic'e sert bir sözle hareket ettiği belirtildi.