Chelsea'nin Inter'den flaş transferi Romelu Lukaku, eski takım arkadaşlarını da İngiliz ekibine getirmek istiyor. Savunma hattına takviye yapmak isteyen Chelsea'ye Lukaku'dan Bastoni ve Skriniar önerileri geldi.

İtalyan basınından Mediaset'in haberine göre Chelsea'nin Sevilla'dan Jules Kounde transferinde başarısız olması sonrası Romelu Lukaku, menajer Thomas Tuchel'e iki isim önerdi. Savunma hattı için önerdiği bu isimler Inter'den Alessandro Bastoni ve Milan Skriniar oldu.

Bu isimlerden Milan Skriniar'ın Premier Lig'e transferi daha önce de gündeme gelmiş ve Tottenham kadrosuna katılması son anda gerçekleşmemişti. Inter ile olan sözleşmesinin bitimine 2 yıl kalmışken Skriniar'ın sözleşme uzatma teklifini reddettiği belirtiliyor.