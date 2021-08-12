Inter ile geçen sezon Serie A şampiyonu olan ve Euro 2020'de Belçika forması altında etkili olan Romelu Lukaku, resmen Chelsea'ye transfer oldu. 18 yaşında Anderlecht takımından transfer olduğu ancak istediği performansı gösteremeyip ayrıldığı Chelsea'ye geri dönen Lukaku toplamda 327,5 milyon Euro bonservis ile dünyanın en pahalı oyuncusu oldu.



