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Lukaku resmen Chelsea'ye transfer oldu! Rekor kırdı

Belçikalı yıldız golcü Romelu Lukaku, son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea'ye transfer oldu. Londra ekibi yıldız oyuncuyu açıklarken Lukaku toplam bonservis değeri olarak en pahalı futbolcu rekoruna ulaşmış oldu.

12 Ağustos 2021, Perşembe 20:01 Son Güncelleme:
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Lukaku resmen Chelsea'ye transfer oldu! Rekor kırdı

Inter ile geçen sezon Serie A şampiyonu olan ve Euro 2020'de Belçika forması altında etkili olan Romelu Lukaku, resmen Chelsea'ye transfer oldu. 18 yaşında Anderlecht takımından transfer olduğu ancak istediği performansı gösteremeyip ayrıldığı Chelsea'ye geri dönen Lukaku toplamda 327,5 milyon Euro bonservis ile dünyanın en pahalı oyuncusu oldu.

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