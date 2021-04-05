Inter'in Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku, İtalya Serie A'da gollerine devam ediyor.

Bologna karşısında galibiyet golünü atan Romelu Lukaku, bu sezon Serie A'da 20. golüne ulaştı. Geçen sezon başında Manchester United'dan Inter'e 74 milyon Euro karşılığında katılan Belçikalı, ilk sezonunda ligde 23 toplamda 34 gol kaydetmişti.

Efsanelerin arasına girdi

Inter'deki iki sezonunda 20 gol barajını geçen 27 yaşındaki oyuncu bunu başaran 7. Inter'li oyuncu oldu. Inter formasıyla Serie A'da üst üste en az iki sezon 20 ve üzeri gol atan oyuncular; Giuseppe Meazza (5 sezon), Istcan Nyers (4 sezon), Mauro Icardi (2 sezon), Christian Vieri (2 sezon), Roberto Boninsegna (2 sezon) ve Amedeo Amadei (2 sezon)