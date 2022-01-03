Lukaku ile Conte yeniden mi buluşuyor? Sürpriz detay

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Romelu Lukaku'nun, teknik direktör Thomas Tuchel ile yaşadığı sorun sonrası takımdan ayrılması gündemde.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Lukaku, Inter'de oynarken birlikte çalışma fırsatı bulduğu ve İtalya Serie A şampiyonluğunu kazandığı Antonio Conte ile Tottenham'da yeniden bir araya gelebilir.

Belçikalı golcü, Antonio Conte ile Tottenham ile yeniden çalışmaya olumlu bakarken, Tottenham'ın Lukaku için Chelsea'ye transfer teklifinden bulunup bulunmayacağı merak konusu.

Sezon başında Inter'den ayrılıp Chelsea'ye transfer olan ve İngiliz kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lukaku, bu sezon 18 maçta 7 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

Kadro dışı bırakılmıştı

Thomas Tuchel'in oyun sistemini eleştiren ve takımda mutlu olmadığını söyleyen Lukaku, takımının Premier Lig'in 21. haftasında Liverpool ile oynadığı maçın kadrosuna alınmamıştı.



