Lukaku golünü Eriksen'e gönderdi!
Belçika'nın Rusya ile oynadığı EURO 2020 maçında ilk golü atan Romelu Lukaku, Inter'den takım arkadaşı Eriksen'e golün ardından mesaj gönderdi. Kalp sorunu yaşayan büyük bir sağlık problemi nedeniyle hastaneye kaldırılan Eriksen'e
Belçika'nın Rusya ile oynadığı EURO 2020 maçında ilk golü atan Romelu Lukaku, Danimarka-Finlandiya maçında kalp sorunu yaşayan büyük bir sağlık problemi nedeniyle hastaneye kaldırılan Eriksen'e golünü adadı. Lukaku golün ardından kameralara, "Christian, seni seviyorum" ifadelerini kullandı.