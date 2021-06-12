Belçika'nın Rusya ile oynadığı EURO 2020 maçında ilk golü atan Romelu Lukaku, Danimarka-Finlandiya maçında kalp sorunu yaşayan büyük bir sağlık problemi nedeniyle hastaneye kaldırılan Eriksen'e golünü adadı. Lukaku golün ardından kameralara, "Christian, seni seviyorum" ifadelerini kullandı.



