Real Madrid’in ve Hırvatistan Milli takımı’nın yıldızı luka Modric, geride bıraktığımız sezona damgasını vurdu. Cristiano ronaldo ve lionel Messi’nin uzun süredir ambargo koyduğu dünyanın en iyi futbolcusu unvanını sonunda başka biri aldı.

FIFA tarafından verilen ‘the Best’ ödül gecesinde Modric, diğer iki aday Juventus’tan ronaldo ve liverpool’dan Muhammed salah’ı geçerek 1 numara olmayı başardı. real’le geçen sezon Şampiyonlar ligi’ni kazanan, 2018 Dünya kupası’nda en iyi oyuncuya verilen Altın top’u alan ve ülkesiyle final oynayan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, ueFA’da yılın Futbolcusu unvanının ardından bu kez de Dünyanın en iyisi oldu ve the Best ödülünü kaptı.

‘Kibir ve kıskançlık’

Adaylar arasında gösterildikleri ya da ödülü aldıkları zaman her zaman ödül törenlerine katılan Messi ve ronaldo’nun londra’daki gecede yer almamaları tepki çekti. iki yıldız futbolcunun bu hareketi sosyal medyada, “kibir ve kıskançlık” sözleriyle yorumlandı.

Messi, CR7’ye oy vermiş

The Best ödülünün sahibini belirlemek için milli takım kaptanları ve teknik direktörleri de oy kullandı. Arjantin’den Lionel Messi, ilk oyunu Luka Modric’e verirken, ikinci sıraya Kylian Mbappe ve üçüncü sıraya da ezeli rakibi Cristiano Ronaldo’yu koydu. Ronaldo ise Messi’ye oy vermedi ve sırasıyla tercihini Raphael Varane, Luka Modric ve Antoine Griezmann’dan yana kullandı.

Luce ve Topal ‘Modric’ dedi

A Milli Takımımız’ın teknik direktörü Mircea Lucescu ile kaptan Mehmet Topal da, dünyanın en iyi futbolcusu ödülü için tercihlerini kazanan isim olan Luka Modric’den yana kullandı. İki isim de ilk oylarını Hırvat yıldıza verirken Luce, diğer oylarını Antoine Griezmann ve Muhammed Salah, Topal ise Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo olarak belirledi. Oylamada puan değerlendirmesi 5, 3 ve 1 olarak belirlendi.