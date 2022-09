Real Madrid'in 37 yaşındaki süperstarı Luka Modric, ilerleyen yaşına rağmen oynadığı futbolla herkesi büyülüyor. Futbol için zor bir yaşta olduğunu kabul eden Modric, kendisini hazır tutmasının sırrını verdi.

Hırvat futbolcu, "Her idmana 1,5 saat önce geliyorum. Hemen hemen her gün kahvaltımı tesislerde yapıyorum. Her şeyime çok dikkat ediyorum. Onun dışında ailemle vakit geçiriyorum. Bu durum sıkıcı mı? Evet! Ama bu sayede güçlü kalabiliyorum" dedi.