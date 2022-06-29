İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, Real Madrid'den ayrılması gündemde yer alan Luka Jovic'in transferinde son aşamaya geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre Fiorentina, Real Madrid'den Luka Jovic'i kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Kulüpler bir süredir transferin ayrıntılarını görüşüyordu ve iddialara göre sonunda anlaşmaya varıldı.

Maaşının yarısı Real Madrid'den

Futbolcunun 6 milyon Euro'luk maaşının yarısını Real Madrid'in karşılayacağı belirtilirken, iki kulüp arasındaki konu satın alma opsiyonuydu. Real Madrid'in anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmasını istemesine rağmen bu talep gerçekleşmedi. Jovic yalnızca kiralık olarak Fiprentina'nın formasını giyecek.

Jovic'in sağlık kontrolleri için önümüzdeki hafta Floransa'ya gitmesi ve sonrasında resmi sözlemeye imza atması bekleniyor.

Beşiktaş iddiaları

Luka Jovic'in ismi geçtiğimiz günlerde forvet arayışı içerisinde olan Beşiktaş ile de anılmıştı.

63 milyon Euro bonservis ödendi

24 yaşındaki oyuncu 2019'da Eintracht Frankfurt'tan 63 milyon Euro bonservis bedeli ile Real Madrid'e transfer olmuştu. Ancak İspanyol devinde beklenen etkiyi yaratamayan golcü futbolcu geçtiğimiz sezon yalnızca 19 maçta forma giydi ve 1 gol, 3 asist kaydetti.

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