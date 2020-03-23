Sırp fuıtbolcu Jovic karantinayı ihlal ederek sevgilisi Sofija Milosevic'in doğum günü için Belgrad'a gitmesi hakkında konuşan Milan Jovic, "Oğluma iki kez test yapıldı ve ikisi de negatif çıktı. Sırbistan'a gitme kararını verme sebebi sağlıklı olmasıydı. Yanlış yaptığının farkındayım" dedi.

Baba Jovic sözlerini şöyle sürdürdü: "Belgrad'a gitme sebebi kız arkadaşının hamile olması. Onu yalnız bırakmak istemedi. Belgrad'a gittikten sonra ise evden hiç çıkmadılar. Sosyal medyada pyalaştıkları fotoğraflar önceki zamanda Madrid'de çekildi."

"Her şeye rağmen Sırbistan hükümetinin açıklamalarını destekliyorum. Luka eğer bir yanlış yapmışsa ve suçlu bulunmuşsa gereken ceza verilmeli. Bu ceza hapis bile olsa verilmeli."

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç de, Sırp oyuncu Joviç’i sert bir şekilde eleştirdi. Başbakan Brnabiç, “Milyon Euro’luk sözleşmeleri olan ve yurt dışından gelen futbolcular her şeyi yapabileceklerine inanıyorlar ama yanlış düşünüyorlar” dedi.