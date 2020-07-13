Luka Jovic yarışına Chelsea de katıldı

İspanyol devi Real Madrid'de aradığı şansları bulamayan ve sınırlı sürelerde kullanıldığında da çok verimli bir görüntü sergileyemeyen Luka Jovic, bu yaz takımdan ayrılabilir. Sırp oyuncu için özellikle Premier Lig ekipleri devredeyken son olarak Chelsea'nin de transfer adına istekli olduğu belirtildi.

Luka Jovic, hayal kırıklığı ile geçirdiği sezonun ardından Madrid ekibinden ayrılmak isterken Leicester ve Arsenal'in devrede oldukları aktarılıyordu. The Express'e göre Chelsea de oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında yer alıyor.

Jovic'in transferinin 31 milyon Pound düzeyinde bir teklifle bitebileceği aktarılmakta. 22 yaşındaki golcü, geçtiğimiz yaz Frankfurt'tan transfer edilirken Real Madrid, 60 milyon Euro'luk bir bonservis ücreti ödemişti.