Luka Jovic hakkında flaş iddia

Sezon başında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından 60 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan ancak beklentinin altında kalan Luka Jovic, yeni tip corona virüs salgını nedeniyle futbola verilen aranın en çok konuşulan isimlerinden oldu.

Real Madrid geçtiğimiz günlerde Sırp forvetin, karatina döneminde evde çalışmalarını sürdürürken sakatlandığını ve ayak topuğunda kırık tespit edildiğini açıklamıştı. Ancak 22 yaşındaki golcü oyuncu ile ilgili ülkesi Sirbistan'dan çok çarpıcı bir iddia geldi.

Kurir Gazetesi, Jovic'in yakın çevresine dayandırarak verdiği haberde yıldız futbolcunun söylenenin aksine evde antrenman yaparken değil Belgrad'da bir duvardan düşerek sakatlandığını öne sürdü.

Haberde 12 Mart-4 Mayıs tarihleri arasında Belgrad'da kalan Sırp forvetin sakatlığının bir kaza sonucu oluştuğu kaydedildi. Konuyla ilgili İspanyol basınına konuşan Jovic'in Madrid'deki arkadaş çevresi ise yıldız futbolcunun Madrid'deki evinde perşembe günü sakatlandığı iddiasını yineledi.

Luka Jovic'in ayak topuğunda oluşan kırık nedeniyle sahalara dönüşünün 3 ayı bulabileceği belirtiliyor.



